Ofertan algunas entradas al Mundial en 60 dólares tras críticas

La FIFA anunció una reducción en los precios de algunas entradas para la Copa Mundial 2026, reservadas para los aficionados “más leales” de las selecciones clasificadas, tras enfrentar una reacción adversa internacional. Algunos seguidores podrán adquirir boletos para la final a un precio de 60 dólares (menos de mil 200 pesos mexicanos), en lugar de los 4 mil 185 dólares originalmente previstos en la categoría más baja.

El organismo presidido por Gianni Infantino, estableció una nueva categoría de “grada básica” con entradas a precio fijo de 60 dólares para los 104 partidos del torneo, incluida la final. Se estima que la disponibilidad será de entre 400 y 750 boletos por equipo participante.

Los aficionados pueden participar en el sorteo y consultar todos los detalles en FIFA.com/tickets .

New ticket pricing tier introduced for fans of qualified teams at FIFA World Cup 2026™



Supporter Entry Tier tickets set at USD 60 each and available for all 104 matches



Initiative designed to further support travelling fans following their national teams across the… pic.twitter.com/QGfzdLgSR2 — FIFA Media (@fifamedia) December 16, 2025

La FIFA explicó que los precios reducidos “pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo”.

La distribución será gestionada por cada federación nacional, que deberá definir sus propios criterios para asignarlas a sus seguidores “más fieles”. El 50% de la asignación total para cada equipo se destinará a las categorías más económicas.

El grupo Football Supporters Europe calificó la medida como “una táctica de apaciguamiento debido a la reacción negativa global”. Los precios actuales no corresponden con la promesa de los países coanfitriones que hicieron hace ocho años, cuando se adelantó que habría boletos desde 21 dólares.

El Mundial 2026 será el primero con 48 equipos y se espera que genere ingresos superiores a los 10 mil millones de dólares para la FIFA. A pesar de las críticas por los elevados precios, la organización informó haber recibido más de 20 millones de solicitudes de entradas en la fase de venta actual, que permanece abierta hasta el 13 de enero de 2026.

