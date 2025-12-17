Trump ordena bloqueo de petroleros en Venezuela; Maduro llama a protesta mundial

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó el martes a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar “una gran protesta mundial” contra el gobierno de Estados Unidos, en defensa de lo que calificó como la “libertad de comercio” de Venezuela y del mundo.

El llamado se produce tras la incautación por parte de Estados Unidos del buque petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre en aguas del Caribe.

Maduro pidió que la protesta sea permanente y se dirija contra lo que denominó la “piratería” estadounidense. “La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero”, subrayó.

La tensión se incrementó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara este martes “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

En su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de América del Sur” y acusó al gobierno de Maduro de utilizar los recursos petroleros para financiar actividades ilícitas.

El gobierno de Venezuela calificó el anuncio de Trump como una “grotesca amenaza” y una violación del derecho internacional. En un comunicado, acusó al mandatario estadounidense de buscar “apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país”.

