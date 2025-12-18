Profepa invita a no regalar animales silvestres en Navidad

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) relanzó la campaña “Tu casa no es su casa”, una iniciativa para frenar el incremento del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre durante las fiestas decembrinas de este año.

Estas fechas representan un alto riesgo para animales silvestres por la extracción de su hábitat. Aproximadamente, el 70% de los ejemplares mueren por estrés, deshidratación y lesiones durante captura, traslado y comercialización.

La dependencia advierte que comprar o regalar reptiles, tarántulas, psitácidos –guacamayas, loros, pericos–, tucanes y primates promueve redes ilegales que amenazan la biodiversidad y que es castigado por las leyes mexicanas.

En hogares humanos enfrentan espacios reducidos sin higiene, climas inadecuados y dietas incorrectas. Ejemplares sociales se deprimen y la tenencia irresponsable genera riesgos sanitarios para humanos y animales.

La Profepa invita a decir NO al tráfico ilegal para proteger ecosistemas y evitar sufrimiento innecesario a individuos, grupos y especies en riesgo de extinción. “Los animales silvestres no son mascotas“, enfatiza la campaña.

La Profepa lanza la campaña “Tu casa no es su casa” en su edición 2025, una iniciativa que invita a la ciudadanía a no adquirir ni regalar especies silvestres, para así frenar el tráfico ilegal de especies, un delito que amenaza la biodiversidad y que es castigado por las… pic.twitter.com/CzukKb2v6i — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) December 18, 2025

