Profepa invita a no regalar animales silvestres en Navidad

César A. García
La campaña advierte riesgos de regalar fauna silvestre. / Foto: Internet.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) relanzó la campaña “Tu casa no es su casa”, una iniciativa para frenar el incremento del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre durante las fiestas decembrinas de este año.

Estas fechas representan un alto riesgo para animales silvestres por la extracción de su hábitat. Aproximadamente, el 70% de los ejemplares mueren por estrés, deshidratación y lesiones durante captura, traslado y comercialización.

La dependencia advierte que comprar o regalar reptiles, tarántulas, psitácidos –guacamayas, loros, pericos–, tucanes y primates promueve redes ilegales que amenazan la biodiversidad y que es castigado por las leyes mexicanas.

En hogares humanos enfrentan espacios reducidos sin higiene, climas inadecuados y dietas incorrectas. Ejemplares sociales se deprimen y la tenencia irresponsable genera riesgos sanitarios para humanos y animales.

La Profepa invita a decir NO al tráfico ilegal para proteger ecosistemas y evitar sufrimiento innecesario a individuos, grupos y especies en riesgo de extinción. “Los animales silvestres no son mascotas“, enfatiza la campaña.

