Este martes se emitirá fallo del juicio por feminicidio de Cecilia Monzón

Tras más de 80 audiencias, este martes se emitirá el fallo del juicio por feminicidio de Cecilia Monzón en el que se determinará la responsabilidad de los tres acusados del crimen de la activista, incluido el exaspirante a la gubernatura, Javier N.

Helena Monzón viajó desde España a la entidad poblana para presenciar la recta final del juicio que inició en abril de este año, y cuyos alegatos finales se presentaron hasta este lunes 21 de diciembre.

Previo a entrar a la audiencia, la hermana de la activista expresó que exigía que el acto se llevará a cabo “con normalidad procesal”.

También recordó que la exigencia para el Tribunal Superior de Justicia en Puebla es la condena máxima, la cual sería de 60 años de prisión para cada uno de los señalados.

Hay que recordar que Jair N., sobrino del expriista, y Silvestre N., son señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como autores materiales, mientras que la expareja de la activista, Javier N. fue acusado como autor material.

Mañana habrá fallo. Hemos pedido las condenas, desde el inicio hasta el último minuto.



Nos ha dicho el tribunal que podemos dormir, que no será a media noche. Pero sí pronto por la mañana.



Gracias a quienes nos acompañáis en esta lucha.#JusticiaParaCeciliaMonzon!!! pic.twitter.com/F3yEG5nusy — Helena Monzón (@Helena_Monzon) December 23, 2025

Javier a la par enfrenta otro proceso judicial por violencia familiar, cuyo fallo fue condenatorio y está en espera de la pena que le será dictada, ya que, ante la solicitud de un amparo, no ha sido emitida.

Cecilia Monzón fue asesinada en mayo de 2022, después de salir de su casa y ser emboscada por una motocicleta, presuntamente conducida por Jair N., quien viajaba con Silvestre N., quien es señalado de dispararle a la activista hasta quitarle la vida.

El asesinato de la activista cimbró a la entidad poblana, debido a la trayectoria de la abogada feminista con la defensa de otras mujeres víctimas de violencia de género, como la violencia vicaria y la política.

Si yo he sido paciente, prudente y colaborativa con FGE PUE, es porque espero un resultado:#JusticiaParaCeciliaMonzon🌻



Es hora de que el resultado se consiga. Simple.



Arrancamos en breve, con los alegatos de clausura.



🫡 — Helena Monzón (@Helena_Monzon) December 22, 2025

Su nombre trascendió después de fallecida con la Ley Monzón, aprobada tras su feminicidio y que visibilizó la indefensión de los menores de edad huérfanos por este delito, cuyos padres ahora pierden la custodia después de ser señalados como feminicidas, lo que sucedió con su hijo y su padre, acusado de ser el autor material del asesinato de la activista.

Su juicio también se ha convertido en un proceso emblemático, debido a la lucha de su familia para obtener justicia y la revictimización a la que ha sido sometida por las diversas estrategias dilatorias de las defensas, lo cual su hermana Helena Monzón ha calificado como el juicio por feminicidio más largo de la historia.

