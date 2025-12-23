Atropellan y matan con camioneta robada tras persecución en Puebla

Por lo menos dos criminales son señalados como responsables de haber robado una camioneta, atropellado a tres personas de las cuales una perdió la vida y de haber volcado en la capital poblana, iniciando un proceso de investigación ministerial.

El caso inició en la zona de la CAPU, donde un civil informó a emergencias que su camioneta había sido robada por dos sujetos; por lo que dio características de vehículo y se inició una persecución terrestre en el área.

La unidad fue localizada circulando por la autopista México-Puebla, lo que generó que la policía los siguiera de cerca. No obstante, cuando a los criminales avanzaban por la lateral de esta vialidad, con altura de La María, el conductor perdió el control y terminó arrollando a tres peatones, de los cuales, uno perdió la vida.

#Seguridad En su intento de escapar con una camioneta robada, maleantes atropellaron a una familia y mataron a una mujer en la lateral de la autopista México-#Puebla, a la altura de La María.



A poco más de 20 metros, los responsables colisionaron contra un objeto fijo, provocando su volcadura y quedando atrapados en la zona.

Poco después trascendió que los afectados colaterales son originarios de la colonia Plan de Ayala; la policía resguardo la escena, mientras que personal de Protección Civil, paramédicos y bomberos llegaron a mitigar riesgos, atender a los heridos, incluidos los supuestos criminales.

Posterior a ello, la policía puso bajo detención a los presuntos ladrones, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de cadáver e inició la carpeta de investigación correspondiente.

