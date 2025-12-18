Párroco de Zoquitlán genera molestia por bocinas en misa dominical

Desde hace un año, en Zoquitlán, el párroco Alejandro Bravo Espíndola colocó bocinas afuera de la iglesia de San Pedro y San Pablo para obligar a los habitantes a escuchar la misa dominical de las 7 de la mañana, lo cual ha causado la molestia de la población.

Habitantes del municipio compartieron su molestia a esta casa editorial bajo la gracia del anonimato, al señalar que la mayoría está inconforme por esta práctica, ya que los domingos es el único día de descanso para muchos y no logran conciliar el sueño por esta situación.

Se trata de tres bocinas que fueron colocadas en la torre del templo ubicado en el centro del municipio, a las que les suben todo el volumen durante sus misas.

“El párroco celebra su misa y le suelta todo el volumen a sus bocinas y, la verdad, uno quiere descansar, pero el párroco le sube el volumen y nadie puede descansar”, dijo.

Algunos de los inconformes con esta práctica ya le manifestaron su molestia al clérigo, pero este se niega a dejar de hacerlo, por lo que pidieron la intervención de las autoridades, ya que consideran que también se trata de contaminación auditiva para la población.

En los videos compartidos a esta casa editorial se observa cómo la misa dominical se escucha varias calles alrededor de la iglesia, mientras algunos de los feligreses asisten y la mayoría de la comunidad todavía duerme.

