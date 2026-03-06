Carambola en la México-Puebla provoca cierre a la circulación

Una carambola, presuntamente entre vehículos particulares y una nodriza, provocó el cierre total de la autopista México-Puebla en ambas direcciones durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el percance ocurrió en el kilómetro 51 de la autopista México-Puebla, con dirección a la Ciudad de México. En el accidente estuvieron involucrados al menos una decena de vehículos, entre ellos unidades de transporte público tipo combi, una nodriza y automóviles particulares.

Hasta el momento, la mecánica del accidente no ha sido esclarecida; sin embargo, testigos señalaron que la unidad pesada habría perdido el control tras una maniobra fallida sobre el asfalto mojado, lo que habría desencadenado el choque múltiple.

A causa del incidente, el tramo comprendido entre la caseta de San Marcos y el poblado de Río Frío fue cerrado a la circulación en dirección a la Ciudad de México. Ante esta situación, personal de Capufe informó que, por seguridad, el tránsito vehicular fue desviado hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 63, en las inmediaciones de Río Frío.

En el sentido hacia Puebla se registró reducción de carriles, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas conducir con precaución debido a las lluvias en la zona y considerar rutas alternas.

Cabe señalar que alrededor de las 18:51 horas la circulación fue reabierta, una vez que las unidades siniestradas fueron retiradas. Hasta el momento se desconoce el número de personas lesionadas.

Editor: César A. García