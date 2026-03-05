Combaten incendio de pastizal cerca de fábrica en Cuautlancingo

La tarde de este jueves, bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y del municipio de Cuautlancingo lograron sofocar un incendio de pastizal que se salió de control y alcanzó las inmediaciones de una fábrica.

El siniestro inició alrededor de las 14:00 horas en un predio ubicado en la calle Dervy y la lateral de la autopista México-Puebla, en la colonia Nueva Alemania. Hasta el momento se desconoce el origen del fuego; sin embargo, las corrientes de aire, la presencia de pastizal seco, basura y llantas en el terreno favorecieron que las llamas se propagaran rápidamente.

El incendio se extendió hasta las cercanías de una fábrica situada en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, donde personal de la empresa apoyó a los bomberos en las labores para evitar que el fuego alcanzara las instalaciones.

Te puede interesar: Bloquean el Periférico Ecológico por falta de transporte público

Tras las labores de combate, alrededor de las 16:00 horas los cuerpos de emergencia reportaron un avance del 70 por ciento en el control del siniestro; no obstante, el fuego continuaba activo debido a que se propagó hacia otros terrenos aledaños.

Ante esta situación, las autoridades desplegaron pipas para el abastecimiento constante de agua, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para lograr la extinción total del incendio.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Se espera que las autoridades municipales de Cuautlancingo brinden más detalles sobre el origen y las afectaciones del siniestro.

Te recomendamos: