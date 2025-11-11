Rescatan a tres víctimas de secuestro virtual en Tehuacán

En una acción coordinada por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, se logró rescatar a tres víctimas de secuestro virtual e inhibir el pago solicitado por los delincuentes.

A través del número de emergencias 9-1-1, se recibió el reporte sobre la privación ilegal de la libertad de tres personas, por lo que en atención a este llamado, las corporaciones de seguridad se entrevistaron con familiares, quienes manifestaron haber recibido llamadas en las que se les exigían diversas sumas de dinero a cambio de su liberación.

Derivado del análisis e intercambio de información, así como del trabajo coordinado entre personal de la Marina, Policía Estatal Preventiva, Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) y Policía Municipal, se logró establecer que se trataba de un caso de extorsión en la modalidad de secuestro virtual, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de rescate.

Las acciones implementadas por autoridades federales, estatales y municipales permitieron ubicar de manera ilesa a tres hombres de 38, 31 y 28 años, al interior de un hotel, ubicado en la colonia Niños Héroes. Conforme a protocolo, las personas fueron resguardadas y trasladadas al Complejo de Seguridad Pública de Tehuacán para las diligencias correspondientes.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reafirma el compromiso de trabajar de manera conjunta con instituciones de los tres órdenes de gobierno, para proteger la integridad de las y los poblanos y combatir de manera frontal los delitos que afectan la tranquilidad social.

