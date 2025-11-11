Confirman sentencia de 15 años contra homicida en Zacatlán

La Fiscalía General del Estado logró que quedara firme la sentencia de 15 años de prisión dictada en contra de Guillermo N., por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio simple intencional, en agravio de una mujer en el municipio de Zacatlán.

El 28 de diciembre de 2014, la víctima salió de una discoteca ubicada en la colonia Centro del municipio de Zacatlán, Puebla, en compañía de sus familiares. En ese momento, se suscitó un altercado con Guillermo N., quien atacó a las personas con un instrumento punzocortante, causando lesiones a la joven que posteriormente le provocaron la muerte en un nosocomio.

Derivado de estos hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una sentencia de 15 años de prisión contra el agresor; sin embargo, la defensa interpuso recurso de apelación.

Una vez valorados los argumentos expuestos, el Tribunal de Alzada determinó confirmar la sentencia de origen, por lo que esta quedó firme.

