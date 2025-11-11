Lupita Cuautle entrega distintivo “Punto Confiable” a 25 comercios

Con el objetivo de reducir riesgos delictivos y promover entornos más seguros en establecimientos comerciales, la presidenta Lupita Cuautle Torres entregó el distintivo “Punto Confiable” a 25 comercios del municipio. Iniciativa implementada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC).

En su mensaje, la edil señaló que este distintivo es una herramienta estratégica que contribuye directamente a la seguridad de la ciudadanía y del sector empresarial, pieza fundamental para el desarrollo económico del municipio. Además, subrayó que de manera permanente se diseñan y fortalecen acciones que permiten mejorar los mecanismos de prevención y atención en materia de seguridad.

Reconoció a los comercios participantes por sumarse a este programa, capacitar a su personal, implementar protocolos preventivos, equipar sus establecimientos y aportar en la construcción de un entorno donde trabajadores, clientes y comunidad convivan en condiciones más seguras.

A su vez, el titular de la SSPPC, Luis Flores Fierros, destacó que este emblema forma parte de la estrategia municipal de seguridad ciudadana “Contigo Construimos seguridad”, la cual se encuentra en constante evolución para robustecer las capacidades, tecnología, tiempos de respuesta y presencia operativa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal impulsa la cultura de la prevención, el autocuidado y la corresponsabilidad ciudadana.

