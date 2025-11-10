San Andrés Cholula y universidades coordinan acciones de desarrollo

Con el propósito de fortalecer la vinculación con universidades asentadas en San Andrés Cholula, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, encabezó la tercera reunión de la Agenda “San Andrés Cholula, Ciudad de la Ciencia y la Educación”.

Al dar la bienvenida, la edil destacó que la coordinación y la colaboración con las instituciones de educación superior han permitido construir un trabajo conjunto que pone en el centro a la comunidad estudiantil. Subrayó que estos espacios de diálogo continúan abriendo canales para escuchar y atender las necesidades de las universidades, así como para garantizar el libre tránsito y una mejor estadía de sus comunidades.

La alcaldesa también presentó las acciones que el Gobierno Municipal impulsa como parte de la agenda educativa, deportiva y, próximamente, cultural. Además, reconoció el respaldo de las instituciones para apoyar a las y los jóvenes sanandreseños mediante becas universitarias, un esfuerzo que impacta en el desarrollo social del municipio.

Durante el encuentro, titulares de las dependencias municipales expusieron las diversas acciones en colaboración con las universidades, entre ellas las jornadas de reforestación y de limpieza, estrategias de urbanismo táctico en zonas aledañas a los planteles, actividades de prevención de violencia contra las mujeres y diversos apoyos a estudiantes.

En materia de seguridad, se presentó una iniciativa orientada a promover la prevención, el autocuidado y la participación social, involucrando directamente a las y los jóvenes universitarios en acciones de impacto positivo dentro y fuera de sus campus. Este programa lleva por nombre “Embajadores Contigo en la Prevención Universitaria” y se suma a los demás programas en curso.

En el encuentro, representantes de las instituciones educativas destacaron la importancia de mantener este trabajo articulado, el cual ha permitido compartir experiencias, intercambiar conocimientos y capital humano, consolidando un modelo de colaboración que favorece a todos los sectores, afirmando que el próximo año será aún más fuerte la interacción.

En la reunión participaron autoridades del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE); la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); la Prepa y Universidad Anáhuac Campus Puebla, La Universidad del Valle de México; la Universidad Interamericana, la Universidad Americana de Puebla (UAMP) y la Universidad Unilomas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece su relación con el sector educativo y consolida una gobernanza abierta, plural y cercana a la ciudadanía.

