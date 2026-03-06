Reaprehenden a exalcalde de San Nicolás Buenos Aires al salir del penal

El expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires e integrante de la familia González Vieyra, Ramiro “N.”, fue detenido nuevamente por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando salía del penal de Tepexi de Rodríguez, minutos después de que un tribunal federal ordenara su liberación.

Desde mayo de 2025 permanecía en prisión, acusado por el delito de narcomenudeo. No obstante, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedió un amparo al considerar que su detención se realizó de manera ilegal, por lo que instruyó su liberación inmediata. Tras la resolución judicial, las autoridades penitenciarias acataron la orden y permitieron su salida del centro de reclusión.

Sin embargo, al momento en que abandonaba el penal, agentes ministeriales ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos.

La recaptura quedó registrada en una transmisión en vivo realizada en redes sociales por su esposa, Lucero Sánchez, en la que se observa cuando el exalcalde intenta mostrar la orden de liberación, mientras los agentes le notifican los nuevos cargos y proceden a detenerlo.

Posteriormente, Ramiro “N.” fue trasladado a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde se desplegó un operativo de seguridad con presencia de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

A su vez, familiares del exfuncionario acusaron a la Fiscalía estatal de fabricar nuevos delitos para mantenerlo en prisión, al igual que a sus hermanos Uruviel “N.” y Giovanni “N.”, quienes también han obtenido resoluciones judiciales favorables, pero han sido detenidos nuevamente al salir del penal.

