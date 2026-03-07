Feria de Puebla 2026 proyecta gran afluencia y fuerte derrama económica

Más de un millón de visitantes y una derrama económica superior a los mil millones de pesos es la proyección para la Feria de Puebla 2026, que se llevará a cabo del 23 de abril al 10 de mayo. Ante este escenario, la vigilancia, la organización y la colaboración entre los tres órdenes de gobierno están aseguradas, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al tiempo de señalar que la feria se desarrollará en un entorno seguro y familiar.

El gobernador puntualizó que los programas de carácter local, nacional e internacional cuentan con una estrategia integral donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN). Este despliegue se refuerza con protocolos eficaces y operativos coordinados por aire y tierra, que incluyen helicópteros, patrullas, torres de videovigilancia y policía montada, para resguardar la integridad de asistentes y participantes, en seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa el Gobierno de México.

Al respecto, el coordinador del Comité de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, destacó que en esta edición se integró al sector empresarial y universitario. Dijo que el costo de entrada se mantendrá en 50 pesos, como el año pasado, e incluirá acceso a todas las actividades, como son los siete nuevos pabellones, entre los que destacan: “Pueblita”, dirigido a niñas y niños; el Pabellón de Fútbol, el Tecnológico, el de Cocineras Tradicionales y la Expo Militar.

Puebla vivirá una feria completamente renovada con un espacio familiar, incluyente y con experiencias únicas, señaló en su participación la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, al agregar que participarán más de 140 cocineras tradicionales y los 12 Pueblos Mágicos. Añadió que la entidad se consolida como epicentro de grandes espectáculos como el Campeonato Nacional Juvenil de Charrería y el Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

En el marco de la Feria de Puebla, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, mencionó que se llevará a cabo la Expo Ganadera 2026, la cual contará con una exhibición de más de 4 mil metros cuadrados y la participación de alrededor de 400 especies. Entre los ejemplares más destacados se encuentran 90 cabezas de ganado bovino de alta genética y 120 cabras participantes en el Campeonato Nacional de Caprinos.

La secretaria detalló que por primera vez albergarán la Exposición y Campeonato Nacional de Caprinos, que evaluará aspectos como pureza racial, morfología, aptitud productiva y sanidad; también anunció el lanzamiento del Festival del Asado, con productores poblanos que promoverán la venta y consumo en sitio de carne. A la par, se instalarán módulos de exhibición de maquinaria agrícola por parte de las autoridades estatales.

