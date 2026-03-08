Plan Kukulkán reforzará seguridad durante el Mundial 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante la llegada de millones de visitantes a México.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, el funcionario federal destacó que esta estrategia contempla coordinación internacional con Estados Unidos y Canadá para fortalecer las acciones de seguridad durante la justa mundialista.

“El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas Jalisco”, explicó.

Asimismo, García Harfuch detalló que el plan incluye mecanismos de cooperación con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.

Te puede interesar: Zócalo de la CDMX tendrá iluminación especial y mensaje por el 8M

Estas acciones contemplan:

Capacitación especializada.

Ejercicios de planeación y operación.

Homologación de protocolos.

Ejercicios simulados a escala real.

Monitoreo permanente.

Sistemas de alerta temprana.

Como parte de estos trabajos, indicó que se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del gobierno de México y la FIFA, en la que participan el Gabinete de Seguridad y autoridades de las entidades sede.

Resaltó que también se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para implementar dispositivos de seguridad en el entorno del estadio, aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje.

Para la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno de México implementa el Plan Kukulkán, un esfuerzo conjunto de más de 20 instancias federales y autoridades estatales y municipales en las sedes del torneo. La estrategia incluye capacitación especializada, ejercicios operativos y… pic.twitter.com/pIICWXZkXQ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 6, 2026

Te recomendamos: