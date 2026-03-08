México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles” en el hemisferio; no obstante, calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una “muy buena persona”.

Durante la inauguración del Escudo de las Américas en Miami, Florida, el mandatario estadounidense sostuvo ante líderes latinoamericanos que los cárteles mexicanos están detrás de gran parte de la violencia.

A su vez, el líder republicano también aseguró que los grupos delictivos mexicanos están “impulsando y orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”.

Asimismo, advirtió que el gobierno de Estados Unidos hará “lo que sea necesario” para proteger su seguridad nacional frente a la presencia de organizaciones criminales.

Donald Trump recordó que en conversaciones con Claudia Sheinbaum le ha propuesto permitir “bombardear” o “enviar tropas estadounidenses” contra los cárteles en México.

“Ella es una muy buena persona, tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer. Le dije: ‘Presidenta, presidenta, déjeme erradicar a los cárteles’, pero respondió: ‘no, no, no’”, relató.

Las declaraciones se dieron en el marco de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, con la que Estados Unidos busca conformar una coalición para combatir a los cárteles del narcotráfico.

