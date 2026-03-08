Realizan faena comunitaria en Casa del Abue de San Pedro Cholula

La presidenta honoraria del DIF Municipal de San Pedro Cholula, Lupita Fernández, junto con la familia DIF y en coordinación con la Microrregión 18 del SEDIF, realizó una jornada de faena comunitaria en las inmediaciones de Casa del Abue.

Durante la actividad se llevaron a cabo labores de barrido de calles, pinta de guarniciones y retiro de maleza en las banquetas, acciones que contribuyen a mantener en óptimas condiciones este espacio dedicado a las personas adultas mayores.

Las faenas comunitarias permiten atender necesidades comunes a través del trabajo colectivo, voluntario y solidario, al tiempo que fomentan el cuidado del entorno, fortalecen la convivencia y refuerzan el sentido de pertenencia entre la comunidad.

Con estas acciones se fortalece la coordinación y el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el DIF, con el objetivo de impulsar acciones que promuevan la participación comunitaria y el bienestar de las familias.

