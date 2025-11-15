Realizan Jornadas de Protección Animal en cuatro colonias de la capital

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, llevó a cabo Jornadas de Protección Animal en las colonias José López Portillo, Los Encinos, Miguel Hidalgo y Nueva Resurrección, con el objetivo de acercar servicios gratuitos de atención y bienestar para animales de compañía.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez, destacó que estas acciones representan un compromiso permanente del Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, con la protección animal.

“Estas acciones forman parte de una política pública que pone al centro el bienestar animal. Trabajamos de manera cercana con las familias para garantizar ambientes más seguros, respetuosos y responsables”, dijo.

Durante las jornadas se ofrecieron servicios de orientación para tenencia responsable, vacunación antirrábica, esterilización, valoración veterinaria básica, así como pláticas informativas dirigidas a niñas, niños y adultos para fomentar el cuidado y la protección de los animales.

Asimismo, reconoció el respaldo del alcalde Pepe Chedraui, quien ha impulsado el fortalecimiento de programas comunitarios que contribuyen a mejorar la calidad de vida y promover valores de respeto hacia todas las especies.

El Gobierno de la Ciudad reitera su compromiso con la protección animal y continuará desarrollando jornadas y actividades en más colonias del municipio.

Te recomendamos: