Congreso continúa conmemorando Bicentenario de la Constitución de Puebla

Con el objetivo de analizar y difundir el origen, la estructura y el legado de la Constitución, así como resaltar su influencia en la historia del derecho y en el marco legal que rige a Puebla, en el Congreso del Estado se realizó una conferencia magistral impartida por el especialista Miguel Ángel Garita Alonso.

En el evento, realizado en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1825, el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera y la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, recordaron que a lo largo del año se llevaron a cabo diferentes actividades conmemorativas en las que se generaron espacios de diálogo, donde se abordó el pasado y el devenir de Puebla en materia de derecho.

