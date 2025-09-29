Trasladan a “Mina”, la osezna rescatada en Nuevo León

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el traslado de la osa juvenil “Mina” desde el Zoológico La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León, al albergue especializado de la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo. La decisión responde al deterioro grave de su salud, evidenciado en un video que se viralizó el pasado 24 de septiembre, donde se apreciaban signos de desnutrición y múltiples lesiones en su pelaje y piel.

Rescatada en febrero de 2023 de un rancho donde vivía en condiciones inadecuadas, Mina quedó bajo el cuidado del zoológico de la ciudad de Monterrey.Sin embargo, tras el estudio exhaustivo de un equipo veterinario de Profepa, se determinó que sus complicaciones: infecciones bacterianas y fúngicas, anemia severa, daños hepáticos y renales, hacían inviable su recuperación en esas instalaciones.

Te puede interesar: Urgencio, el gatito que acompaña a la Cruz Roja de Ciudad…

Tras su llegada a Hidalgo, la directora de la Fundación Invictus, Erika Ortigoza, reportó que Mina mostró un apetito estable y un estado de ánimo sorprendentemente firme. El centro implementará un protocolo de rehabilitación que incluye dieta hipercalórica, suplementos vitamínicos, fisioterapia diaria y tratamientos dermatológicos, todo bajo estricta supervisión médica.

Profepa destacó que el traslado se realizó conforme a los lineamientos de bienestar animal y la normatividad vigente. De manera paralela, el Patronato del Parque Fundidora separó de su cargo al coordinador general del zoológico, Gustavo Sepúlveda Villarreal, como medida correctiva frente a las deficiencias detectadas.

Este caso subraya la relevancia de la vigilancia ciudadana, la cooperación interinstitucional y la existencia de centros especializados para atender fauna silvestre en alto riesgo. Profepa mantendrá informada a la población sobre los avances en la recuperación de Mina, mientras la Fundación Invictus compartirá una lista de insumos necesarios para su pronta rehabilitación.

🐻💚 Informamos que la osa Mina ya está en las instalaciones de Fundación Invictus, en Hidalgo.



Su traslado por vía aérea fue exitoso, está de buen ánimo y ya se encuentra acompañada por el equipo de veterinarios de la Fundación. Además, colabora en su atención un especialista… pic.twitter.com/VpOLy6E8JA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 28, 2025

Te recomendamos: