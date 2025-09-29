SMDIF Puebla ofrece jornada de servicios a policías y familias

En reconocimiento a la labor que realizan diariamente para proteger a la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, realizó una “Jornada Imparable de Servicios Integrales” en la Academia de Formación y Profesionalización Policial Municipal, con la intención de brindar atención gratuita a elementos de seguridad pública y a sus familias.

El director general del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Jesús Alejandro Cortés Carrasco, afirmó que desde el DIF se tiene como objetivo acercar los servicios esenciales de salud y bienestar a los diferentes sectores de la sociedad. En esta ocasión, se colocó al centro a las y los policías, como reconocimiento a su entrega, valentía y compromiso con la paz y la seguridad de Capital, acciones prioritarias que forman parte del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

“Fue una invitación por el director Guillermo Almazán, nos hizo la invitación para traer estos servicios no solo para los cadetes de la Policía, sino para sus familias y para los vecinos de Bosques de San Sebastián”, explicó el director general del DIF Puebla Capital.

El director de la Academia de Formación y Profesionalización Policial, Guillermo Almazán, resaltó la llegada de los servicios médicos del DIF Puebla Capital para las y los cadetes, puesto que uno de los requisitos de graduación es gozar de plena salud, con lo que esta atención sirve para prevenir enfermedades.

“El hecho de que esté aquí esta jornada es voluntad de nuestro presidente municipal Pepe Chedraui y de la presidenta del Sistema Municipal DIF, la señora MariElise Budib, y que, en coordinación con el coronel, el secretario de seguridad ciudadana, coronel Félix Pallares, han hecho estos esfuerzos para que de manera coordinada esta jornada se pudiera llevar a cabo en la Academia de Formación Policial”, comentó Guillermo Almazán.

Durante esta jornada, se ofrecieron servicios médicos generales, psicológicos y dentales, orientación nutricional, mastografías, estudios de laboratorio clínico, ultrasonidos; asesorías jurídicas, afiliación a programas de atención alimentaria, así como apoyos de aparatos funcionales; cortes de cabello y colocación de uñas. Todos estos servicios son completamente gratuitos y buscan mejorar el bienestar físico, emocional y social de los elementos policiales y sus familias.

Posterior a la inauguración, las autoridades realizaron un recorrido por los módulos de atención, dialogaron con los beneficiarios y supervisaron personalmente la calidad de cada uno de los servicios.

Por su parte, el cadete Erick Manuel López, quien se prepara para ser policía por vocación y deseo de servir a la ciudadanía, agradeció a la presidenta del Patronato, MariElise Budib, por llevar los servicios de salud hasta su centro de estudio, adelantando que se realizó un estudio sanguíneo para conocer cómo está del colesterol, triglicéridos y demás resultados que ofrece.

“Son importantes los servicios del DIF porque realmente creo que la mayoría dejamos pasar esta parte, entonces que en este caso se presente este tipo de programas es muy convincente. Apenas vamos a pasar al área de servicios médicos para que nos haga un diagnóstico. El que me interesa también bastante es el dental”, dijo el cadete José Luis García.

Es así como el SMDIF de Puebla reconoce el esfuerzo diario de quienes velan por la seguridad de la ciudad y reafirman su compromiso de brindar apoyo directo a sus familias. Estas acciones fortalecen el tejido social, promueven el bienestar integral y consolidan una Capital Imparable, más justa, solidaria y cercana a su gente.

