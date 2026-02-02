SSC rinde homenaje al comandante Alfonso Torres por 50 años de servicio policial

Como parte de los esfuerzos por reconocer al personal que forma parte de la Policía de la Ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), rindió un homenaje al comandante, Alfonso Torres Arias, tras 50 años de servicio dedicado a salvaguardar la integridad de las familias poblanas.

En las instalaciones del Complejo de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, se realizó una ceremonia encabezada por el titular de la corporación, Félix Pallares Miranda y el secretario general de gobierno, Franco Rodríguez, quienes reconocieron la labor y destacaron la carrera del comandante Torres Arias, tras cinco décadas dedicadas al servicio policial.

El comandante Alfonso, de 73 años de edad, inició su carrera policial en el año 1974. Inspirado por su padre, quien también se desempeñó como Policía Municipal, decidió seguir sus pasos e inició el proceso para convertirse en un elemento dedicado a cuidar no sólo de su familia, sino de quienes habitan la ciudad.

Formó parte de diferentes corporaciones policiales para finalmente culminar sus funciones en la SSC, como encargado de Servicios Establecidos, sirviendo con honor, orgullo, pero sobre todo lealtad a la labor que lo vio crecer desde los 23 años. Orgulloso padre de tres hijos y con un matrimonio estable a pesar de las adversidades, se retira con los honores correspondientes, dejando un legado ejemplar para quienes forman parte de esta corporación.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, reconoce y motiva a quienes dedican su vida a trabajar, además de servir con vocación de servicio, a fin de generar entornos seguros, así como garantizar la paz de las y los habitantes de la capital del Estado.

