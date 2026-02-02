SMDIF Cuautlancingo capacita a maestras de los CAIC

El Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo (SMDIF), en conjunto con la Coordinación de CAIC y la Dirección Jurídica, llevó a cabo el Consejo Técnico, dirigido a las maestras de los 12 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) del municipio, con el objetivo de fortalecer su labor educativa y administrativa.

Como parte de esta jornada, se impartió una plática de capacitación en materia legal a fin de brindar orientación y herramientas jurídicas para el correcto desempeño de las funciones del personal docente, así como para la atención responsable dentro del entorno escolar.

Con estas acciones, el SMDIF a cargo de Tere Alfaro refrenda su compromiso con la capacitación continua, la profesionalización del personal educativo y el fortalecimiento de entornos seguros y responsables para la niñez del municipio.

