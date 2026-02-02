Detienen a presunta extorsionadora en colonia Villa Guadalupe

Como resultado de operativos de coordinación e inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvo a una mujer señalada como presunta responsable del delito de extorsión.

La detenida fue identificada como María del Pilar N., de 23 años, quien estaría relacionada con llamadas de extorsión y amenazas dirigidas a empleados de un establecimiento comercial de alimentos, localizado en la colonia Villa Guadalupe del municipio de Puebla.

La intervención se llevó a cabo en la junta auxiliar Santa María Xonacatepec. Durante la operación, elementos de la Marina, Seguridad Pública Estatal y Agentes Investigadores aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y envoltorios con presunta droga.

La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población a denunciar de forma anónima cualquier caso de extorsión a través del número 089, disponible las 24 horas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, afirmó que se fortalecen las acciones para combatir frontalmente los delitos que atentan contra el patrimonio y la tranquilidad de las familias.

