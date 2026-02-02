Avanza mecanización del campo poblano: Agricultura

Con la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y con una visión inclusiva del desarrollo, el Gobierno del Estado de Puebla, transforma el campo y construye riqueza comunitaria a través de proyectos que fomentan el valor agregado a la cadena de producción, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Refirió que la maquinaria agrícola adquirida durante el primer año de administración atiende las más de 700 mil hectáreas de familias rurales que no se cultivaban. Actualmente, agregó el gobernador, con la adquisición de Módulos de Maquinaria, sin moches y con el combate al abuso y al saqueo del viejo régimen, se atiende a la población más olvidada.

Alejandro Armenta subrayó que, con una visión inclusiva de desarrollo en la agricultura poblana, en coordinación permanente con el Gobierno de México, la administración estatal fomenta el valor agregado a productos como el tomate o el frijol, tal y como ocurrió con el Café Soluble “Puebla Cinco de Mayo”.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que para este año 2026, Puebla contará con 240 tractores, 75 drones y más de mil 800 implementos agrícolas para las 31 microrregiones.

Con ello se consolida la mecanización del campo, como un eje estratégico para la productividad y seguridad alimentaria en toda la entidad, afirmó la funcionaria estatal.

