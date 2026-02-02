Aprueba Comisión del Congreso exhorto para reforzar apoyo a migrantes poblanos

La Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado avaló el proyecto de acuerdo para exhortar al Instituto Poblano de Atención al Migrante a fortalecer y consolidar las acciones y programas de información, asesoría y acompañamiento en favor de las y los connacionales, a través de las Casas de Representación “Mi Casa es Puebla”, ubicadas en California, Nueva York, Nueva Jersey y Chicago, en los Estados Unidos de América.

Durante el análisis del exhorto, la diputada Araceli Celestino Rosas consideró que con esta acción se reafirma el compromiso con la justicia social, con quienes han sostenido con su trabajo el campo, la economía y el alimento en ambos lados de la frontera, “muchas veces en condiciones difíciles, con miedo, incertidumbre y sin la protección que merecen”.

La diputada Araceli Celestino Rosas, quien presentó el exhorto, señaló que fortalecer estas acciones es defender la dignidad humana, proteger a las familias poblanas y honrar el sacrificio de quienes, aún lejos de su tierra, nunca han dejado de amar a Puebla.

A la sesión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales asistieron las y los diputados Pavel Gaspar Ramírez, Esther Martínez Romano, Celia Bonaga Ruiz, Andrés Iván Villegas Mendoza y Delfina Pozos Vergara.

