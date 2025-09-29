Fuertes lluvias en Puebla causaron inundaciones en 12 municipios

Las intensas lluvias registradas durante el pasado fin de semana causaron encharcamientos, deslizamiento de piedras y lodo, así como varias inundaciones en al menos 12 municipios de la entidad, incluyendo la capital poblana, según el reporte del coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López Santos.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que durante estos días se desplegaron 132 elementos, 33 vehículos, 10 bombas para retirar agua, así como motosierras y diversas herramientas.

En cuanto al nivel de presas se reporta que están en niveles que no representan riesgo para la población, detallandose de la siguiente forma: Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) 76 por ciento Tenango (Huauchinango) 77 por ciento, La Soledad (Tlatlauquitepec) 29 por ciento, Necaxa (Juan Galindo) 79 por ciento, Nexapa (Tlaola) 102 por ciento.

Detalló que, durante el viernes 26 de septiembre, en Esperanza hubo afectación en 12 viviendas, en cinco de ellas presentaron humedad en algunos domésticos, por lo que se apoyó a las familias afectadas con la extracción del agua, así como cobijas y colchonetas.

Mientras que, en Cañada Morelos hubo encharcamientos en 3 domicilios, ubicados en la comunidad de San Antonio Soledad, donde se trabaja en la limpieza con maquinaria.

En Atzitzintla se presentó la obstrucción de tierra y arena en el paraje “El Panal“, donde varios vehículos quedaron varados y en

Ocotepec hubo una caída de árbol, el cual fue retirado.

En Naupan se presentó un deslizamiento de piedras y lodo en paraje denominado Tierra Blanca, en la junta auxiliar Copilan, por lo que personal aún se encuentra trabajando para habilitar la zona, donde hasta el momento se lleva un 25% de avance en las labores de limpieza.

Indicó que, el sábado 27 de septiembre, en Chiconcuautla se presentó deslizamiento de tierras y piedra en el camino hacia Tlaxco, por lo que se retiró ese material y también se retiró agua de 7 viviendas que sufrieron de encharcamientos.

Mientras que, en Palmar Bravo se desbordó una barranca ocasionando encharcamientos en patios de 6 viviendas y se ayudó en el retiro del agua.

Durante el domingo 28 de septiembre, se reportó un hundimiento en la carretera de la ruta de evacuación número 2 en el acceso a Nealtican y en Tochimilco se registró un deslizamiento por desprendimiento de la carpeta asfáltica en el tramo carretero de San Lucas Tulcingo a San Juan Amecac, en ambos casos dijo que las vialidades serán reparadas a la brevedad.

En tanto, en Tepetzintla se presentó el derrumbe de material rocoso en el tramo conocido como La Cruz y en Tepango de Rodríguez se reportaron 8 derrumbes que obstruyen un carril de circulación en la carretera estatal que atraviesa el municipio, que será atendida con maquinaria de la Secretaría de Infraestructura estatal.

Asimismo, Bernabé López desglosó las afectaciones registradas en la capital poblana y su zona conurbana, destacó que en el Periférico Ecológico y Forjadores se presentó la acumulación de agua debido a que el sistema de drenaje se encuentra dañado, por lo que se realizarán trabajos de reparación.

Además de la inundación del puente de FINSA donde varios vehículos quedaron varados y la crecida del río en la colonia La Constancia donde se tuvo que desazolvar los drenajes para que fluyera el agua.

