Urgencio, el gatito que acompaña a la Cruz Roja de Ciudad Victoria

La Cruz Roja de Ciudad Victoria ha incorporado a un nuevo integrante: Urgencio, un pequeño gato rescatado que ahora recorre las instalaciones de la base. Su presencia ha revitalizado el ambiente, aportando ternura y un toque de tranquilidad en medio del ritmo intenso de las labores de emergencia.

El felino fue encontrado en condiciones de calle y llevado de inmediato al refugio de la Cruz Roja. Después de recibir atención veterinaria y cuidados básicos, el gatito mostró una rápida recuperación que motivó a los voluntarios a brindarle un hogar permanente.

Desde su llegada, se pasea entre camillas, áreas de descanso y ambulancias, buscando caricias y compañía. Los paramédicos cuentan que su ronroneo funciona como un alivio instantáneo del estrés acumulado durante largas jornadas de atención.

Te puede interesar: Impulsan exhorto para atender a animales en situación de calle

La historia de Urgencio no tardó en volverse viral en las redes sociales de la institución. Las imágenes del felino jugando con botiquines o dormitando sobre camillas han generado cientos de reacciones, destacando el impacto positivo de su presencia.

Para la Cruz Roja, su adopción refuerza su filosofía de ayuda sin distinción, haciendo extensible el auxilio a los animales vulnerables. Este gesto simboliza la solidaridad y el compromiso de cuidar la vida en todas sus formas.

El equipo de emergencias describe al minino como un miembro más de la familia institucional. Su compañía se ha convertido en una terapia no oficial que recuerda a cada voluntario y paramédico que la esperanza y el cuidado pueden llegar en el tamaño más pequeño.

Te recomendamos: