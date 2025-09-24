Lupita Cuautle inaugura 6to foro internacional “Ser Mujer”

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, inauguró la sexta edición del Foro Internacional Ser Mujer, un espacio de reflexión y diálogo que se ha consolidado como referente para abordar temas fundamentales relacionados con el empoderamiento de las mujeres.

En su mensaje inaugural, la alcaldesa destacó que este foro es plural y libre, donde se fomenta la crítica constructiva y el intercambio de ideas para fortalecer la vida pública. Subrayó que, a través de paneles, talleres, expresiones artísticas y culturales, se genera un espacio abierto para todas y todos en Puebla.

Asimismo, Cuautle Torres resaltó las acciones que su gobierno ha impulsado en favor de la igualdad sustantiva, entre ellas: Puerta Violeta, estrategia de atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia; la Red de mujeres, grupos de apoyo, empoderamiento y defensa de sus derecho, la Unidad de Atención Integral a las Mujeres (UDAIM) y Casa Violeta, primera en su tipo en la entidad poblana.

Por su parte, Leticia Mojica Zavaleta, directora general del Foro Ser Mujer señaló que este encuentro busca dejar un aprendizaje significativo mediante la participación de líderes y voces que compartirán sus experiencias, visión y testimonio de vida, para inspirar a más mujeres a seguir abriendo caminos con unidad y sororidad, teniendo como aliada a la presidenta municipal de San Andrés Cholula.

En el acto inaugural estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Derechos Humano del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya; en representación de la Secretaría de Gobernación del Estado, Rodolfo Herrera Charolet; la regidora Blanca Jiménez Castillo y la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Hilda Campos Coyotl.

Como invitada especial, se contó con la participación de Saskia Niño de Rivera, activista y defensora de los derechos de las mujeres, quien impartió la conferencia magistral.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye a la construcción de una sociedad libre de violencia, basada en la igualdad y la equidad de género como como principios de vida cotidiana.

Te recomendamos: