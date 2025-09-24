Texmelucan entrega recursos para ocho obras comunitarias

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, hizo entrega simbólica del recurso que el gobierno del estado, que encabeza Alejandro Armenta Mier, asignó a 8 obras comunitarias con una inversión superior al millón 277 mil pesos.

Durante la entrega simbólica del recurso a los comités de las 8 obras, el presidente municipal, Juan Manuel Alonso, reconoció el apoyo del gobernador Alejandro Armenta por la implementación del programa Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, muestra del compromiso que tiene para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de comunidades marginadas.

El alcalde resaltó la cooperación del gobierno del estado y municipio para concretar estas 8 obras comunitarias, además de pedir a los integrantes de dichos comités que apliquen el recurso de manera eficiente, resaltando la importancia de la participación ciudadana para generar un mejor municipio.

En tanto, el Delegado de Bienestar Social en la región, Miguel López Lucas, señaló que la indicación del gobernador Alejandro Armenta es hacer obras que sean necesarias para combatir y erradicar la pobreza en el estado.

A través de la Secretaría y la Dirección General de Bienestar Social, a cargo de Noé de Jesús Ramírez y Elías Ariel Díaz Rodríguez, respectivamente, se gestionó el recurso para las siguientes obras: barda perimetral en la Unidad Habitacional San Juan; drenaje sanitario en la calle Insurgentes en San Cristóbal Tepatlaxco; barda en la Telesecundaria Felipe Ángeles.

Además del alumbrado público en calle Insurgentes en San Baltazar Temaxcalac; barda perimetral en la Unidad Habitacional Góndolas; mejoramiento de aulas en la Primaria Venustiano Carranza; dignificación de la Unidad Deportiva Ángeles Blancos y materiales para gimnasio al aire libre en la Unidad Habitacional Mártires 7 de enero.

