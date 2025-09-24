Google celebra 20 años en México con nueva oficina en CDMX

Google celebró su vigésimo aniversario en México con la próxima apertura de una nueva oficina en el corporativo Antara, en Polanco, Ciudad de México. Esta apertura refuerza la presencia de la compañía, que desde 2005 ha expandido su huella en el país con sedes en Monterrey y Querétaro.

La CDMX contará con un espacio para más de 900 colaboradores, incluidos más de 100 ingenieros dedicados al desarrollo de productos, plataformas de Google Cloud y soluciones regionales. Equipos de producto, ventas, soporte técnico y políticas públicas convergen ahora en un mismo lugar.

Además, se integrarán salas de meditación, gimnasios y espacios de esparcimiento para equilibrar la productividad con la salud física y emocional de los empleados. Estas instalaciones buscan fomentar un ambiente de trabajo dinámico y saludable.

Destacaron el papel de la Ciudad de México como hub tecnológico y anunciaron programas de educación digital y soluciones de nube híbrida para impulsar industrias locales.

Como parte de las celebraciones, Google México entregará 89 mil becas para sus Career Certificates en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. También ofrecerá un año gratuito de Google AI Pro para estudiantes y ampliará el programa Experience AI en Veracruz.

