SSC Puebla vincula a más de 300 personas a bandas delictivas

El 99.7 por ciento de los elementos municipales de la capital poblana cuentan con Certificado Único Policial y han acreditado sus exámenes de control y confianza, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda.

Durante su primera comparecencia ante regidoras y regidores, el funcionario municipal reconoció un déficit de elementos municipales para la ciudad; no obstante, confió en que al finalizar la administración se va a incrementar el estado de fuerza con un mayor ingreso de uniformados a la Academia de Policía Municipal.

También informó que la Policía Municipal recibió 310 mil llamadas improcedentes, lo que resta esfuerzo para una reacción más inmediata, además de que el 35 por ciento de las llamadas son de broma.

El secretario de Seguridad Ciudadana apuntó que gracias a la creación de la subsecretaría de Investigación, 318 personas fueron vinculadas a 133 bandas delictivas, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

Pallares Miranda dio a conocer que el tiempo de respuesta de la SSC se mantiene entre un minuto 10 segundos hasta 6 minutos 45 segundos.

Operativo Radar disminuyó crimenes en zonas de Angelópolis

El titular de la SSC aceptó que se detectaron grupos de personas de nacionalidad colombiana que eran relacionadas con actividad delictiva como los robos en el centro comercial Angelópolis, disminuyeron su presencia tras la puesta en marcha del operativo Angelópolis.

Este en conjunto con el Instituto Nacional de Migración “rescata” a los extranjeros en situación irregular, por lo que ya no se presentaron reportes de robos en esta zona ni de préstamos de gota a gota.

