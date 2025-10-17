Se reubicó a mil 300 ambulantes en Puebla: Franco Rodríguez

Por la tolerancia y falta de orden en el comercio informal en años pasados, ambulantes de Oaxaca y Ciudad de México se asentaron en la capital poblana, una dinámica que se repite en el resto del país, explicó el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

Durante su comparecencia ante regidoras y regidores, explicó que se percataron de ello en el reordenamiento comercial en el corredor 5 de Mayo y por el reproche de organizaciones de comerciantes ambulantes.

El funcionario municipal informó que se reubicaron mil 300 comerciantes populares, por lo que presumió la liberación del corredor 5 de Mayo, el Parque Gutierre de Cetina, zócalo, portales y catedral.

Rodríguez Álvarez recordó que llegaron a un acuerdo con las organizaciones de comerciantes informales, con quienes aseguró no hay alguna preferencia por alguna agrupación, pero sí diálogo.

En este sentido, mencionó que entre los acuerdos permanentes se estableció no instalarse martes y jueves, mantener libre el corredor 5 de Mayo.

En cuanto a los permisos entregados a la Vía Pública informó que se renovaron 22 mil 159 permisos en vía pública, ninguno nuevo este año, por lo cual hay una reducción de 3 por ciento del padrón de comerciantes en espacios públicos en la ciudad, con lo que llevan recaudado 5 millones de pesos y esperan que finalice el año con más de 7 millones de pesos, lo que supera lo recaudado el año pasado.

El funcionario se pronunció por hacer un esfuerzo integral, con programas sociales, generación de empleo y reubicación de los comerciantes para recuperar de manera paulatina el espacio público.

Sin comprobarse extorsión en mercados

El secretario General de Gobierno insistió en que la Fiscalía General del Estado les reportó que no han recibido ninguna denuncia formal sobre los señalamientos de comerciantes de extorsión en mercados.

Álvarez Rodríguez reportó que realizaron 956 acciones de infraestructura, 405 jornadas de limpieza y 170 controles de fauna nociva.

