Zacatlán avanza en liberación de caminos afectados por lluvias

El Consejo Permanente de Protección Civil y Bomberos de Zacatlán continúa atendiendo las afectaciones generadas por la depresión tropical del 8 de octubre, reportando avances significativos en la liberación de tres tramos carreteros prioritarios mediante trabajos coordinados entre las direcciones de Protección Civil, Bomberos e Infraestructura.

Las labores incluyen el retiro de derrumbes parciales en San Miguel Tenango con un 95% de avance, la limpieza del tramo carretero Cuacuilco-Tulimán con 85% de progreso, y la habilitación del camino Xonotla a Poxtlan hasta la iglesia Monte Sinaí que registra 80% de avance.

Estos trabajos forman parte de la respuesta integral para restablecer la conectividad vial tras los efectos de la depresión tropical que impactó la región.

Las autoridades municipales mantienen operativos continuos para normalizar completamente la circulación en estas rutas, priorizando la seguridad de los habitantes y la recuperación de la movilidad en las comunidades afectadas por los fenómenos meteorológicos recientes.

