Más de 3 mil alumnos culminan estudios en la Universidad IEU

La Universidad IEU celebró la graduación de la generación 2022-2025, donde alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, tanto en modalidad presencial como online, culminaron sus estudios e iniciaron una nueva etapa académica y profesional.

Durante la ceremonia, María de Lourdes Montaño Moyano, rectora de la institución, subrayó que el principal motor de la universidad desde hace más de 40 años es el compromiso con la formación de los estudiantes, a quienes se busca dotar de herramientas que les permitan ser competitivos en el México actual.

“México espera a las nuevas generaciones con hambre de conocimiento, desarrollo e innovación, y nuestro compromiso es consolidarlos con las herramientas necesarias para responder a las demandas del país”, señaló Montaño Moyano.

Asimismo, la rectora destacó la implementación del programa IEU Talento, una iniciativa que impulsa la vinculación de los alumnos con el ámbito laboral mediante prácticas profesionales y servicio social, además de ofrecer certificaciones adicionales que acreditan su especialización en distintas áreas de conocimiento.

En total, 880 alumnos presenciales y 2 mil 200 en modalidad online culminaron su formación, acompañados por sus familiares, quienes celebraron este logro académico.

“Estamos muy felices de culminar esta faceta; el agradecimiento es a mis padres, que siempre me apoyaron”, compartió una de las egresadas durante la ceremonia, que marcó un nuevo comienzo para los más de 3 mil estudiantes formados en las aulas del IEU.

