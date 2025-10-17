Bety Sánchez anuncia rehabilitación de la carretera de Tlatempa

Para brindar bienestar a la población, seguridad y movilidad, la carretera a Tlatempa será rehabilitada, anunció la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez.

Durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno, la presidenta municipal anunció la rehabilitación de esta carretea, que ha sido una necesidad de la población desde hace mucho tiempo.

Y la mañana de este jueves, durante un recorrido por la comunidad, para informar sobre sus principales resultados en el primer año de administración, Bety Sánchez refrendó su compromiso para mejorar la carretera.

Dijo que en unas semanas más, se estará dando el banderazo de inicio de obra, que incluye todos los trabajos para la rehabilitación desde el levantamiento de la actual carpeta asfáltica, hasta la colocación de luminarias.

También informó a la población sobre los resultados en este primer año de gobierno, destacando el Plan Hídrico, el cual busca reducir las inundaciones en el municipio, al mismo tiempo en que se hace un uso más racional y responsable del agua.

También habló a la población sobre la seguridad, las campañas de reforestación y la rehabilitación de caminos.

Antes de visitar Tlatempa, estuvo en la junta auxiliar de Tomatlán, donde también refrendó su apoyo a la gente y ahí, destacó la construcción del nuevo Centro Integral de Rehabilitación (CRI), que le está cambiando la vida a las personas que acuden a una terapia.

De esta forma y con estas acciones, mencionó que busca transformar la vida de las personas, dando bienestar y una mejor calidad de vida.

