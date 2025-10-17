Lilia Cedillo se reúne con deportistas destacados de la BUAP

Como un ejercicio para promover la interacción directa con la comunidad estudiantil, la rectora Lilia Cedillo Ramírez sostuvo un encuentro con más de 200 jóvenes universitarios, quienes por su esfuerzo y dedicación han puesto en alto el nombre de la BUAP, al destacar en diferentes disciplinas deportivas. La intención es fomentar un ambiente de confianza, discusión y colaboración dentro de la universidad.

De esta forma, la rectora de la BUAP platicó a los estudiantes sus experiencias como maratonista, cómo incursionó en esta disciplina y las satisfacciones que le ha dejado. En tanto, algunos de los más de 200 deportistas de los selectivos también compartieron sus vivencias e historias en gimnasia, esgrima, lucha universitaria y atletismo, entre otros deportes. Reconocieron el apoyo que brinda la universidad a sus atletas y cómo esto les permite ganar confianza y ser orgullo no solo de la institución que representan, sino de sus familias, compañeros y entrenadores.

