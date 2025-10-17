Texmelucan atiende denuncia por crueldad animal en Moyotzingo

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informa que, a través de la Jefatura de Bienestar Animal, ha brindado acompañamiento a una ciudadana para levantar su denuncia por un acto de crueldad animal.

El Gobierno Municipal actuó oportunamente ante el reporte de un caso presentado en la comunidad de Santa María Moyotzingo, en el que se denunció que sujetos armados habrían detonado impactos de bala en contra de un felino de nombre “Baby”.

Por lo que la Jefatura de Bienestar Animal brindó acompañamiento a la dueña del ser sintiente, para presentar la denuncia ante el ministerio público especializado en delitos en contra de animales y así dar con el o los responsables de este acto y recibir la sanción correspondiente.

El Gobierno Municipal rechaza todo acto de violencia en contra de los seres sintientes y reitera su compromiso para cuidar sus derechos.

Te recomendamos: