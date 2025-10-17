Ceci Arellano visita albergue en Huauchinango y entrega víveres

Con total solidaridad y un mensaje de esperanza y apoyo, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, visitó el albergue temporal instalado en el municipio de Huauchinango, uno de los más afectados por las intensas lluvias registradas en la Sierra Norte. En el lugar, la presidenta llegó con cuatro camiones llenos de colchonetas, ropa, agua y alimentos no perecederos para las personas damnificadas; con estos camiones ya suman 11 que llegan con víveres para la población.

Acompañada por el director general del Sistema Estatal DIF, Juan Carlos Valdez Zayas; la presidenta del DIF Municipal, Guadalupe Lilián González Cabrera, e integrantes de las Fuerzas Armadas, Ceci Arellano convivió con las familias que fueron evacuadas de sus hogares y actualmente se resguardan en el albergue temporal, donde reciben atención integral, alimentación, abrigo y acompañamiento emocional. Su presencia reafirmó el compromiso de velar por el bienestar y la seguridad de quienes atraviesan esta difícil situación.

Durante la visita, la presidenta del Patronato entregó juguetes a las niñas y niños; supervisó la atención que se otorga en el albergue, como alimento caliente, espacios dignos para el descanso, atención médica, apoyo psicológico y recreación para niñas y niños. Reconoció la labor del personal del SEDIF, voluntarios, brigadistas y cuerpos de emergencia, quienes de manera coordinada y solidaria responden ante esta emergencia.

La presidenta se mostró cercana y escuchó a cada una de las personas del refugio, donde afirmó que en estos momentos todos necesitan de un apapacho y ser escuchados. “Vine a saludar a las familias afectadas y decirles que no están solos, que cuentan con todo el equipo del DIF y del gobierno del estado que encabeza mi esposo Alejandro Armenta”, afirmó.

Previamente, encabezó una reunión de evaluación con personal del DIF municipal y delegados de Huauchinango. Agradeció la pronta respuesta y sensibilidad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para enviar ayuda y reconoció el apoyo inmediato de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), para resguardar a las familias y en el trabajo de limpieza de viviendas, calles, así como búsqueda de personas. Reiteró el trabajo del DIF y exhortó a cada una de las áreas a que se atienda a todas las familias. “El gobernador está y seguirá pendiente de todas las personas que más lo necesitan”, aseguró Ceci Arellano.

Por su parte, el director del DIF, Juan Carlos Valdez Saya, señaló que continúa el acopio de provisiones y llamó a la población a seguir con la donación de víveres, los cuales son entregados oportunamente en conjunto con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Informó que al corte del 16 de octubre, el Sistema Estatal DIF ha distribuido más de 44 mil apoyos en 16 municipios, entre ellos catres, cobertores, colchonetas, despensas, kits de higiene y limpieza; así como herramientas como carretillas, picos y palas.

Cabe señalar que en el albergue temporal de Huauchinango, instalado en el Recinto Ferial del municipio, se resguardan actualmente 417 personas.

“La verdad, yo les doy muchas gracias por venir a apoyarnos”, expresó la señora Eufrosina Barrera Luna, habitante de la colonia Piedras Pintadas, quien lamentablemente lo perdió todo tras la fuerte lluvia. Eufrosina vive sola con su hija, quien tiene discapacidad, por lo que en medio de la contingencia necesita apoyo urgente. Agradeció profundamente la ayuda recibida por parte del DIF y del Gobierno del Estado, ya que, dijo, en estos momentos difíciles, la solidaridad y el acompañamiento son necesarios.

Otro testimonio que refleja la magnitud de esta tragedia es el de la señora Elena Rivera Saucedo, quien vivía con la familia de su hijo en la colonia Chapultepec, una de las más afectadas por las intensas lluvias. Compartió que lo perdieron todo: “Nada se salvó”, dijo con tristeza, agradeció la ayuda que ha recibido. “En verdad sí lo necesitamos”, expresó al recibir los víveres y apoyos en el albergue, con la esperanza de que, con el respaldo del gobierno, pronto pueda comenzar de nuevo.

