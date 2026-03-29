ONU reconoce a CEPOSAMI como referente en salud mental a nivel internacional

Durante su visita a Puebla, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Silvia Akie Mizuno Morimoto, reconoció al Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) como un modelo único a escala global en la atención del bienestar mental y emocional de niñas, niños y adolescentes.

En representación de la Organización de las Naciones Unidas, destacó el trabajo impulsado por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ceci Arellano, al poner en marcha un proyecto con enfoque terapéutico centrado en la dignidad, la empatía y el acompañamiento de las infancias y juventudes.

Durante su recorrido por las instalaciones del CEPOSAMI, Silvia Morimoto fue acompañada por Ceci Arellano, así como por el director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, y la directora del centro, Umi Choda Morales, quien explicó que en este espacio se brindan servicios gratuitos y continuos a personas de hasta 17 años con 11 meses de edad.

La titular del centro detalló que la atención se basa en una perspectiva personalizada que no solo trata los síntomas de los trastornos psicoafectivos, sino que también aborda sus causas a partir de factores sociales, familiares y emocionales.

“Esta valoración especializada permite determinar el manejo adecuado de cada historia clínica con terapia multidisciplinaria basada en evidencia científica e incluye paidopsiquiatría, psiquiatría, psicología clínica, nutrición y endocrinología”, señaló.

El encuentro abrió la posibilidad de que el PNUD considere compartir este modelo con otros países, al tratarse de una política impulsada por el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier, en concordancia con las estrategias promovidas a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la atención integral de la salud mental en la niñez.

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