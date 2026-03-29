Ranking destaca a UDLAP como referente global en dos rubros

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) reafirma su liderazgo académico al destacar nuevamente en el QS World University Rankings by Subject y ubicarse por sexto año consecutivo entre las mejores universidades a nivel mundial en Business & Management Studies y tener cuatro años de presencia en Hospitality & Leisure Management manteniéndose entre las mejores universidades a nivel mundial.

Business & Management Studies

Por sexto año consecutivo, la UDLAP destaca como referente internacional en Business & Management Studies, consolidando su prestigio en una de las áreas más competitivas a nivel global. Este reconocimiento la coloca dentro del selecto grupo de las 650 mejores universidades del mundo y la posiciona en el top 5 entre las universidades privadas de México.

De acuerdo con la metodología, en este subject se evalúa a las instituciones a partir de los siguientes indicadores: reputación académica (50 %), reputación entre empleadores (30 %), citas por publicación (10 %) y el impacto de la investigación (10 %), lo que refleja un equilibrio entre excelencia académica, relevancia profesional e impacto científico.

Hospitality & Leisure Management

Asimismo, la UDLAP fortalece su presencia internacional en Hospitality & Leisure Management, disciplina en la que se clasifica por cuarta ocasión, ubicándose dentro del 11.5 % de las mejores universidades del mundo. En este subject, la evaluación considera reputación académica (45 %), reputación entre empleadores (50 %) y las citas por publicación (5 %).

UDLAP institución de nivel mundial

Los resultados en el QS World University Rankings by Subject 2026 son reflejo de un trabajo continuo y estratégico en diversas áreas. Entre los factores que lo sustentan destacan sus acreditaciones internacionales, la calidad y excelencia de su planta académica, su enfoque en la internacionalización y su infraestructura de vanguardia; así como el éxito de sus egresados, la estrecha vinculación con la industria y la generación de investigación de alta calidad y alcance.

La importancia de ser referente en estos rubros es que le permite a la UDLAP compararse con las mejores universidades, establecer estándares de calidad internacional, y reconocer sus fortalezas para definir las acciones que la lleven a continuar mejorando y conservar la excelencia académica que la distingue. Si deseas conocer más de la Universidad de las Américas Puebla, visita https://www.udlap.mx/web/ .

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