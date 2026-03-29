Balacera en Tecamachalco deja un muerto y dos heridos

Un ataque armado se registró la noche del 28 de marzo en inmediaciones del bulevar Hidalgo Poniente, frente al parque Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Tecamachalco; este, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con el informe policial, una llamada anónima alertó sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una mujer herida de bala en el abdomen, localizada en la esquina de un Oxxo.

Al arribar, elementos de la unidad 2143 confirmaron que había víctimas en dos puntos distintos, separados por aproximadamente dos calles.

#Seguridad 🚨 Una balacera registrada la noche del sábado en el bulevar Hidalgo Poniente, frente al parque Manuel Ávila Camacho en Tecamachalco, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, entre ellas una mujer con herida de bala en el abdomen.



De acuerdo con el… pic.twitter.com/H8F8hBfBRo — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 29, 2026

En el sitio, paramédicos brindaron atención a los lesionados mientras policías acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni el móvil de la agresión, por lo que la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos continúa investigando los detalles de este ataque. Mientras que, la identidad de las víctimas no ha sido revelada a la opinión pública.

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