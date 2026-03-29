Hombre muere tras asalto armado de falsos policías en Jalpan

Un asalto armado en la autopista Tulancingo–Tihuatlán, a la altura de la caseta de cobro El Piñal, dejó como saldo un hombre muerto y otro más lesionado, luego de que un grupo de delincuentes se hiciera pasar por elementos policiacos para interceptar a una familia que viajaba con destino a Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del 27 de marzo, cuando los ocupantes de una camioneta fueron obligados a detenerse por dos vehículos con torretas similares a las de patrullas en un paraje pertenecían al municipio de Jalpan.

Al no detenerse de inmediato, al menos cinco sujetos armados y con el rostro cubierto abrieron fuego contra la unidad, logrando herir de gravedad a Luis Alberto P. B., de 32 años, quien falleció minutos después a consecuencia de un disparo en la cabeza.

En el mismo ataque, un hombre de 57 años resultó lesionado y fue trasladado a un hospital en Poza Rica para su atención médica. Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar y confirmaron los hechos, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes por homicidio calificado.

Los testimonios de testigos refieren que el conductor –hoy occiso– no se detuvo debido a que notó que los vehículos que le seguían no eran unidades oficiales y temía que fueran víctimas de un robo en carretera.

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