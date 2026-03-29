Marinos abaten a hombre durante operativo en Izúcar

Tras un operativo de prevención del delito, un hombre fue abatido durante un enfrentamiento con agentes de la Secretaría de la Marina en la colonia Antorcha Campesina del municipio de Izúcar de Matamoros, después de que presuntamente agrediera a los elementos de seguridad, lo que derivó en un ambiente de tensión entre autoridades y pobladores.

De acuerdo con reportes oficiales, la noche del sábado, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con policías municipales, y Guardia Nacional desplegaron un operativo para impedir hechos delictivos en Izúcar de Matamoros.

En ese momento, entre la calle sin nombre 321 y 323, los oficiales detectaron a Eduardo “M”, mismo que se encontraba a un costado de una motocicleta; sin embargo, al notar la presencia de los uniformados intentó escapar accionando un arma de fuego contra ellos.

Ante la supuesta agresión, un elemento de la Semar repelió el ataque, privándolo de la vida en el lugar; lo cual provocó la movilización de civiles en el área.

#Seguridad 🎥 Eduardo Martínez murió durante un operativo de la Guardia Nacional en la colonia Antorcha Campesina, en Izúcar de Matamoros.



De acuerdo con versiones preliminares, los elementos federales perseguían al sujeto, quien aparentemente se resistió a la detención y… pic.twitter.com/YBcjemRshb — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 29, 2026

Los familiares del occiso rechazaron esta versión y aseguraron que el hombre se encontraba sentado afuera de su domicilio cuando los elementos comenzaron a disparar sin previo aviso; por lo que pidieron apoyo de sus vecinos para exigir justicia y confrontar a las autoridades.

Esto provocó momentos de tensión durante confrontación con las fuerzas de seguridad; sin embargo, el refuerzo de la seguridad en la zona con apoyo de más agentes de la Marina, Guardia Nacional y policías municipales evitó una segunda agresión.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver y las pesquisas de ley para analizar ambas versiones y descifrar el móvil del enfrentamiento para deslindar responsabilidades.

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