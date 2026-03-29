Puebla suma más de 3 mil nuevas unidades de transporte público en 2026

En lo que va del año se han integrado al servicio de transporte público en Puebla 3 mil 275 unidades nuevas; además esta semana la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) iniciará la entrega de hologramas a unidades antiguas en proceso de renovación.

En entrevista, la titular de la dependencia estatal, Silvia Tanús Osorio señaló que, tras la revista vehicular, este año 3 mil 275 unidades de modelos recientes –2024, 2025 y 2026— ya brindan el servicio de transporte público en la entidad.

Sin embargo, mencionó que algunas unidades antiguas seguirán circulando, debido a que aún se encuentran dentro de su periodo legal de vigencia de hasta 10 años, por lo que no pueden ser retiradas.

En ese sentido, dio a conocer que la dependencia iniciará la entrega de hologramas a concesionarios que acrediten que están por sustituir sus unidades para garantizar la modernización del parque vehicular sin afectar de forma inmediata la operación del servicio.

La funcionaria destacó que estos hologramas contarán con mecanismos de seguridad más avanzados, con el objetivo de evitar su falsificación, una práctica que —reconoció— ha sido recurrente, además estará vinculado a una aplicación digital para su verificación por parte de agentes de Proximidad Vial.

Subrayó que el trámite será completamente gratuito y para obtenerlo, deberán acudir a las oficinas de la dependencia con documentación como factura, placas vigentes y datos del titular de la concesión.

Editor: Renato León

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