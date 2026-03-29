Puebla instala miles de trampas para combatir al gusano barrenador

Tras confirmarse dos casos de miasis por gusano barrenador en humanos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) de Puebla reforzó las acciones de prevención y control en todo el estado, como la instalación de trampas para capturar la mosca responsable de esta enfermedad.

Así lo informó la titular de la dependencia, Ana Laura Altamirano Pérez, quien explicó que brigadas especializadas recorren comunidades para capacitar a la población sobre el manejo adecuado ante la detección de heridas, principal factor de riesgo tanto en personas como en animales.

Además, dijo que se desplegaron 5 mil trampas con feromonas, de las cuales ya operan al menos 2 mil, principalmente en la Sierra Negra.

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Explicó que estos dispositivos —pequeñas esferas con cebo— atraen y capturan a la mosca del gusano barrenador, lo que permite reducir su presencia y generar datos para monitoreo epidemiológico.

Además, dijo que se espera que la Federación inicie en junio la liberación de mosca estéril en la región, una técnica clave para el control biológico de la plaga.

Altamirano Pérez reiteró el llamado a la población y a los productores ganaderos a mantener medidas básicas de higiene y vigilancia, al referir que actualmente se mantienen 16 casos activos en ganado, aunque la cifra varia constantemente.

Por ello, destacó que se mantienen activos 18 puntos de verificación operando las 24 horas, equipados con personal veterinario, vehículos e insumos para supervisar la movilización de animales.

Precisó que, tan solo en 2025, se verificaron 60 millones de cabezas de ganado, consolidando a Puebla como una zona de contención que evita la propagación hacia el norte del país.

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