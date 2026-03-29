Madre e hija mueren tras accidente en libramiento Huejotzingo-Texmelucan

Durante la madrugada de este domingo, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de dos cuerpos, una mujer y su hija, quienes perdieron la vida después de que el vehículo en el que viajaban fue embestido por un tráiler, cuando circulaban en el libramiento Huejotzingo-Texmelucan.

En el mismo hecho, un hombre y un menor que viajaban en la unidad colisionada resultaron heridos.

El accidente ocurrió a la altura del primer barrio, cerca de la carretera federal, después de que el conductor de la unidad pesada, al realizar una mala maniobra, chocó contra el vehículo compacto.

Al sitio arribaron elementos de los servicios prehospitalarios de Huejotzingo, así como de Protección Civil, quienes confirmaron los decesos y trasladaron a los lesionados a un hospital.

En la zona quedó el vehículo siniestrado, el cual fue removido durante las primeras horas de este domingo con el apoyo de una grúa. Fue también durante ese lapso cuando se realizó el levantamiento de los cadáveres.

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