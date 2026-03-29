Buscan a Hilario Cipriano, desaparecido tras asalto en la Puebla-Orizaba

Familiares y amigos han iniciado en redes sociales una campaña para dar con el paradero de un operador que fue asaltado el sábado 28 de marzo sobre la autopista Puebla-Orizaba.

La víctima del violento hecho es el operador de nombre Hilario Cipriano Alcántara, quien fue asaltado ese día después de pasar la caseta de Esperanza.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue bajado de la unidad después de que un grupo de hombres armados, a bordo de varios vehículos, detuvieran su trayecto kilómetros más adelante de la caseta.

Tras el asalto, sus familiares perdieron todo contacto con él y señalan que se desconoce su paradero, por lo que solicitan el apoyo de la población y de posibles testigos para obtener cualquier dato que ayude a localizarlo.

Hasta el momento, no se sabe nada ni de la unidad cargada ni del conductor, pese a que elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar para realizar recorridos de vigilancia en la zona.

También se desconoce si los dueños de la unidad ya presentaron la denuncia correspondiente tras el asalto, además de que no han aportado más detalles sobre lo ocurrido.

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