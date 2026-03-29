Analizan origen y significado del ritual a Popocatépetl en el Congreso

El Congreso del Estado de Puebla, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, llevó a cabo el conversatorio titulado “El Ritual del volcán Popocatépetl”, con la participación de habitantes de la comunidad de Santiago Xalitzintla, perteneciente al municipio de San Nicolás de los Ranchos.

El encuentro tuvo como objetivo analizar el origen histórico, cosmogónico y sociocultural del ritual dedicado al volcán Popocatépetl, identificando sus raíces en las cosmovisiones mesoamericanas, particularmente en la tradición náhuatl. Asimismo, se buscó comprender su permanencia, resignificación y función simbólica en la actualidad, así como su impacto en la construcción de identidad, la cohesión comunitaria y la relación entre la sociedad y la naturaleza en contextos contemporáneos.

En su intervención, el cronista Guilebaldo Agustín Caro compartió detalles sobre la tradición y los rituales que se realizan en honor al volcán Popocatépetl. Explicó que cada 12 de marzo se celebra el cumpleaños de “Don Goyo”, considerado por las comunidades como un espíritu protector con forma humana.

Estas ceremonias, de carácter ancestral y sincrético, son llevadas a cabo principalmente por habitantes de Santiago Xalitzintla en fechas específicas como el 12 de marzo y durante el mes de mayo. En ellas, los “tiemperos” o graniceros dirigen ofrendas que incluyen alimentos, pulque, cohetes y cruces, con el propósito de solicitar buenas cosechas, lluvias benévolas y apaciguar la fuerza del volcán.

El conversatorio permitió visibilizar la riqueza cultural de estas prácticas, así como su relevancia en la preservación de saberes tradicionales y su contribución al fortalecimiento del tejido social en las comunidades cercanas al volcán.

Durante el evento se contó con la presencia de Elsa Ruiz Betanzos, en representación del presidente del Congreso, Pável Gaspar Ramírez; Minerva García Chávez, titular del Voluntariado; el maestro Guilebaldo Agustín Caro, cronista de San Nicolás de los Ranchos; y Juan Panohaya Cuauhtli, presidente municipal de dicha demarcación.

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