Gerardo Rodríguez Sánchez presenta su libro “Cuarto de Guerra”

El maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor-investigador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó en la capital del país su obra “Cuarto de Guerra: Seguridad Nacional en México”, libro cuyo nombre fue precisamente tomado de la columna de opinión que el autor publica todos los lunes en El Heraldo de México. Dicho texto reúne 150 de estas columnas de análisis estratégico que documentan los cambios en las dependencias de defensa del Estado. La presentación doble del libro se llevó a cabo en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN) y en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), consolidando los lazos académicos entre estas dependencias.

En su primera presentación, el investigador de la UDLAP comentó que la obra es una continuación de su primer libro en el cual se ve a la seguridad nacional como otra política pública. “Me interesa escribir la crónica de la evolución de las instituciones de seguridad, defensa y de inteligencia del país“. Asimismo, detalló que el espacio editorial funciona como un enlace académico y “un puente con mis unidades de estudio y con esos actores: fuerzas armadas, agencias de inteligencia, pero también para hablar con funcionarios de otros países”.

En la mesa del IMEESDN, el doctor Carlos Fernando Matute González, subdirector del organismo y moderador del encuentro, declaró que el libro “es una referencia obligada para quienes buscan entender el complejo panorama de la seguridad en México en todas sus dimensiones; sus páginas dejan en claro que el análisis desplaza al ruido y que la estrategia sustituye a la improvisación”.

En este bloque, el doctor Carlos Alberto Barrera Franco apuntó que el texto cuenta con una rigurosidad que “pasa de la recopilación periodística a una crónica neo-institucional sobre el Estado mexicano”. Por su parte, la doctora Bruna Cavalcanti indicó que “el objetivo central del libro es explicar cómo México entiende, organiza y ejerce su seguridad nacional en un contexto de crisis permanente“, mientras que la doctora Roxana Juárez Parra agregó que la obra “propone modelos de inteligencia y analiza cómo enfrentar los retos”.

El segundo foro de presentación de este libro ocurrió en el Auditorio del Instituto Matías Romero bajo la conducción de su coordinadora de análisis, Lourdes Sosa Márquez, con la participación de la embajadora Eréndira Paz Campos y del embajador Jorge Álvarez Fuentes, profesor de la UDLAP. Durante su intervención, Álvarez Fuentes recurrió a una analogía musical para explicar la prosa de Rodríguez: “Gerardo tiene un estilo en staccato. No se anda con adagio, no le da la vuelta. Son frases cortas, precisas. El libro ofrece una visión conjunta que se aventura con mucha lucidez a comprender los elementos específicos de la seguridad nacional”.

En este segundo evento, el autor puntualizó el propósito de sus textos frente a las estructuras gubernamentales e internacionales: “Las columnas de opinión tienen dos funciones: hacer una crítica del momento que te toca vivir, pero también hablarles a las instituciones. Hablarle a la mente de los tomadores de decisiones, pero también de los asesores legislativos, de la Cancillería, del Estado Mayor o de la Armada”.

La publicación de investigaciones especializadas y su exposición en escenarios públicos por parte de miembros de la academia resultan fundamentales para el desarrollo, por ello, este tipo de ejercicios permiten que los diagnósticos técnicos sobre la política exterior, la inteligencia estratégica y la seguridad pública dejen de ser discusiones cerradas y se conviertan en herramientas de consulta accesibles que enriquecen los criterios de decisión colectiva y fortalecen la cultura de la seguridad nacional en la sociedad.

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